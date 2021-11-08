Mudanya’ya yeni yılda 40 bin metrekare parke taşı

Mudanya’da artan nüfusla birlikte yeni kurulan yerleşim yerlerine ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için üst yapıya önem veren Mudanya Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya genelinde belirlenen program dâhilinde işlemlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede eş zamanlı olarak parke, kaldırım ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Halitpaşa Mahallesi 104, 105, 106 ve 107’inci sokaklarla bağlantılı yollarda, bordür ve beton parke taşı döşeme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Aydınpınar Mahallesi ile Burgaz Mahallesi Benek, Çamlıca ve Türkeli sokakta parke, bordür ve tretuvar çalışmaları hız kazandı. İlçe genelinde gerçekleştirdikleri ihale kapsamında 2022 yılı içinde 40 Bin metrekare parke taşı döşeme işleminin yapılacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mahalle ayrımı yapmadan ilçemizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Mudanyalı hemşerilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını plan dâhilinde sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.

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