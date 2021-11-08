Bursa’ya fırtına ve soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, içinde Bursa’nın da bulunduğu bölgede çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerde Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Çarşamba gününden itibaren 612 derece azalacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde mevsim normallerinin altına, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde ise fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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