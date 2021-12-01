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Bursa’daki kazada can pazarı Muhtar hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

İHA

Bursa’daki kazada can pazarı Muhtar hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Bursa’da iki aracın karıştığı kazada mahalle muhtarı hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde BursaYenişehir yolunda Menteşe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AGN 510 plakalı cip ile 26 HK 593 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Cip ise refüje çıktı. İki araç hurdaya dönerken, Yenişehir’in Avşar köyü muhtarı Mehmet Avşar hayatını kaybetti, Serpil E. ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik tedbiri alırken, kısmen trafiğe kapanan yol araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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