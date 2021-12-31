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Bursa’da değişim 2022’de hissedilecek Bursa, yatırımlarla dolu bir yıla giriyor

İHA

Bursa’da değişim 2022’de hissedilecek Bursa, yatırımlarla dolu bir yıla giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda sergilediği yoğun çabanın meyvelerini 2022 yılında toplamaya başlayacak. Bursa’daki değişimin 2022 yılında çok daha iyi hissedileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursamızı sağlıklı bir geleceğe taşımak için canla başla yaptığımız çalışmalar, 2022 yılında da hız kesmeden devam edecek” dedi.
Türkiye’nin 4’üncü büyük, sanayinin ise lokomotif kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 2022 yılında hem daha yaşanılabilir bir kente dönüşüyor hem de Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla dünya vitrinine çıkıyor. Alt ve üstyapıda bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların meyvelerini toplamak hedefiyle 2022 yılı için performans odaklı bir bütçe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 570 milyon TL öngörülen gider bütçesinin yüzde 20’sini ulaşım yatırımlarına ayırdı. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarmakta kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında sadece bu alana en az 730 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda hanbedesten ve çarşıların gelişimiyle zirveyi yaşayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede ‘16 ay gibi kısa sürede’ 37 binanın yıkımı tamamlanmıştı. Mevcut binaların yıkılması, beton yığınları arkasına gizlenen Ulu Cami ve tarihi hanları gün yüzüne çıkarmaya yeterken; uygulanacak tasarım projesi ile bölge yerli ve yabancı turistlerin en önemli buluşma yeri haline gelecek.
"Türk’ün kültür sancağı Bursa’da"
Osmanlı’nın beylikten cihan devletine dönüşümüne ev sahipliği yapan tarih başkenti Bursa, ‘2022 yılı Türk Dünyası Başkenti’ unvanı ile Türk dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzun soluklu bir yolu aştıklarını, 2018 yılından bu yana sürdürdükleri çalışmaların sonucunda Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış, medeniyetlerin buluşma noktası, tarihi ve mimari dokusuyla büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakan Bursa’nın bu unvanı layıkıyla taşıyacağını belirtti. Başkan Aktaş, “Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4’üncü büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursamızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Oldukça büyük bir yabancı turist potansiyelimiz mevcut. Bursa’ya ağırlıklı olarak Ortadoğu, Avrupa ve Uzak Asya’dan turistler gelmekle birlikte; son dönemde Özbekistan, Kazakistan ve Tataristan’dan da ziyaretçilerimiz oldu. Pandemi öncesi verilere göre her sene yaklaşık olarak 1.5 milyonu aşkın turist ağırlayan şehrimizin ‘küresel turizmi de derinden etkileyen mevcut koşullar çerçevesinde’ hedefi, dönem sonunda ziyaretçi sayısını iki katına çıkarmaktır. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için 2022: şehrin tanıtımı, değerlerinin dünyaya anlatılması, turizm ve hizmet sektörünün canlanması, yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin kent ekonomisine ciddi katkılar sunması bakımından son derece önemsediğimiz bir yıl” diye konuştu.
"Türk temalı etkinlikler"
Bugüne kadar TÜRKSOY ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde ata sporları, sergiler, TÜRKSOY kültürsanat faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, Türk dünyası müzeler buluşması gibi birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında hayata geçirmeyi planladıkları bazı projelerden örnekler verdi. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk dünyasından getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması, farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmalarla Türk dünyasına yeni kalıcı eserler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Aktaş, Türk dünyası temalı kitap fuarı, uluslararası müzik festivali, Türk dünyası dergileri ve edebiyatçıları buluşması, Türk ozanları buluşması, Altaylar’dan Uludağ’a şairler buluşması gibi zengin içerikler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Sinema ve sahne sanatları alanında Türk dünyasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Türk dünyası temalı kısa film yarışması, belgeseller, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, tiyatro festivali gibi etkinliklerle sanatseverlere güzel anlar yaşatmak istiyoruz. Ulutav’dan Uludağ’a Türk müziği festivali, Türk dünyası temalı konserler, sanatçılar buluşması, Türk dünyası marşı yarışması, destan yarışması gibi etkinliklerle Türk müzik dünyasının sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” diye konuştu.
"Ulaşımda tam yol ileri"
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında ‘730 milyon liralık bütçe ile’ ulaşım alanında 74 faaliyetin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raylı sistemlerde; EmekŞehir Hastanesi imalatının devam etmesi, Kent MeydanıTerminal hattının tamamlanması planlanıyor. ÜniversiteGörükle metro hattının yüzde 10’unun hizmete alınması öngörülürken; Adliye Kavşağı ile Çelebi Mehmet BulvarıAvrupa Konseyi Bulvarı bağlantı kavşağının tamamlanması, Durmazlar ve Sarı Cadde kavşaklarının da yüzde 10 oranında gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Mudanya YoluGeçitBademli bağlantı köprüsü, Mudanya YoluYeni Karaman bağlantı köprüsü, NilüferköyGeçit bağlantı köprüsü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi köprüsü ile Samanlı köprülerinin tamamlaması, StadyumSoğukkuyu bağlantı köprüsünün de yüzde 10 oranında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yine ulaşım alanında şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin geliştirilmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak; 240 kilometrelik asfalt dökümü, 300 kilometrelik sathi kaplama ve 200 kilometrekarelik parke temini yapılması hedefleniyor.
"Yeşil hasreti bitiyor"
‘Yeşil Bursa’ olarak anılan ancak sanayileşme ile birlikte 1980’li yıllardan itibaren kaçak ve çarpık yapılaşmanın mağduru olan Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘2022 yılında yeşil alan ve çevre yatırımlarına’ 346 milyon TL yatırım yapılması öngörülüyor. Başkan Alinur Aktaş’ın dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeşil alan hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan Bursa Millet Bahçesi ve Vakıf Bera Kent Parkı’nın ardından, çalışmaları devam eden Gökdere Millet Bahçesi ile Demirtaş Mesire alanını da 2022 yılı içinde hizmete almayı hedefliyor.
"Bursa nefes alacak"
Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen ve Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Gökdere Millet Bahçesi’nin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalanında ise kültürel ve sosyal alanlar bulunacak. Projenin 10 bin 887 metrekaresinde çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri bölümü ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğundaki bisiklet parkurunun, 2 bin metrelik koşu yolunun ve 4 bin metrelik gezinti yolunun bulunacağı projede; 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yer alacak.
Yine 1987 yılında DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan ve son 15 yıldır adeta kaderine terk edilen Çim Kayağı Tesisleri, farklı konseptle yeniden Bursalıların hizmetine sunulacak. Türkiye, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıcalıklı bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden 35 bin 200 metrekarelik alanın tahsisini alan Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği ile alanı ilerleyen süreçte 250 bin metrekareye kadar çıkaracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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