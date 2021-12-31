Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Osmangazi Halil ÖZÇOBAN
2021-12-31 15:03:23
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