TOFAŞ - Türk Telekom: 95-93

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BURSA, (DHA) -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4

TÜRK TELEKOM: Erdi Gani Gülarslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt 10, Clemmon 16, Batuhan Acar, Samet Geyik, Berk Demir 12

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

İLK YARI: 34-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

NORMAL SÜRE: 80-80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada uzatma periyodunda 95-93 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-01-08 18:18:23



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