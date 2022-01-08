TOFAŞ - Türk Telekom: 95-93

BURSA, (DHA) -
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Shepherd 17, Yiğit Arslan 11, Bora Satır, Simmons 10, Cook 8, Emre Tanışan, Zubcic 21, Berke Büyüktuncel, Cruz 21, Bora Satır 3, Muhsin Yaşar 4
TÜRK TELEKOM: Erdi Gani Gülarslan 13, Ellis 12, Dawkins 21, Johnson 9, Can Uğur Öğüt 10, Clemmon 16, Batuhan Acar, Samet Geyik, Berk Demir 12
1'İNCİ PERİYOT: 13-19
İLK YARI: 34-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52
NORMAL SÜRE: 80-80
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada uzatma periyodunda 95-93 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-01-08 18:18:23
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