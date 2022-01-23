Bursa'da kardan itfaiyeye yoğun ilgi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından itfaiye erlerinin kurumun önüne yaptığı kardan itfaiye eri büyük ilgi gördü.

İnegöl’de 24 boyunca görevde olan itfaiye ekipleri, yağan karın ardından İtfaiye Müdürlüğü önüne kardan itfaiye eri yaptılar. İtfaiye eri giysisi ve kaskı takılan kardan adamı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.

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