Sevim Alan’ın güzellik merkezi açılışında Bülent Ersoy sürprizi Bülent Ersoy Bursa’ya Sevim Alan için geldi

Sevim Alan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 32’nci şubesini Bursa’nın Nilüfer ilçesinde açtı. Alan’ın heyecanına Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy da ortak oldu. Ünlü sanatçı, açılış kurdelesini Sevim Alan’la birlikte kesti.

Bülent Ersoy, İrem Derici gibi Türkiye’nin en ünlü isimlerine güzellik danışmanlığı yapan ve kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirini yeni şubelerle büyüten Sevim Alan, 32’nci Sevim Alan Beauty Palace’ı Bursa’da açtı. Nilüfer ilçesinde hizmete giren güzellik merkezinin açılışında Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy kurdele kesti.



Hem kadınlara hem erkeklere

23 Ocak Pazar günü gerçekleşen açılış davetinde besmeleler çekerek pasta da kesen Bülent Ersoy, yakın dostu Sevim Alan’ın heyecanına ortak olmaktan ve Alan’ın sektördeki başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Güzellik kavramı hakkında da konuşan sanatçı, şöyle dedi: “Güzellik denilince benim aklıma bakım ve temizlik geliyor. Her şeyden önce beden ve cildimizin temiz olması gerek. Günümüzde erkekler de kadınlar kadar bakımına önem veriyor. Artık burası gibi güzellik salonlarında da hem kadınlar hem de erkekler için birçok hizmet sunuluyor. Böyle merkezlerin eve yakın olması da çok önemli. Örneğin ben haftada bir kez mutlaka cilt bakımı yaptırırım.”



"Bursa'da olmaktan çok mutluyuz"

Mehter takımının marşlarıyla renklenen açılış davetinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sevim Alan da “Bursa’da olmaktan çok mutluyuz. Divam da yanımda, daha ne isterim” diye konuştu. İki yakın dost objektiflere birlikte poz verdi.

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