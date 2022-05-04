Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-EuroCup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda rakibi Morabanc Andorra´yı 85-68 yenerek finale yükselirken Bursasporlu taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.
EuroCup yarı final mücadelesinde Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazandı. Frutti Extra Bursaspor bu sonuçla adını finale yazdırırken Bursasporlu taraftarlar maç bitiminde galibiyet coşkusu yaşadı. Taraftarlar finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarların kutlama yapması
-Taraftarların meşale yakması
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-05-04 09:46:47
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