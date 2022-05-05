Bursaspor - Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek

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Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bursaspor’un sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. 8 Mayıs Pazar günü Bitci Timsah Park Stadı’nda oynanacak maçta Yasin Kol’un yardımcılığını Muhammet Yumak ve Oğuz Terzi yapacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak.

Yasin Kol yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

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