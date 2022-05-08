Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ümraniyespor: 2

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Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 32 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

25. dakikada Massimo Bruno’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Luka Capan, topu ağlara gönderdi. 10

42. dakikada Ajdin Hasic’in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 11

48. dakikada Enver Cenk Şahin’in ortasına iyi yükselen Joao Pedro’nun kafa vuruşu kaleci Orkun'da kaldı.

55. dakikada Enver Cenk Şahin, sol bölgeden yapılan yerden ortaya gelişine vurdu. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Enver Cenk, topu farklı şekilde auta gönderdi.

59. dakikada Camara kornerden gelen topa iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla golü buldu. 12

61. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enver Cenk Şahin, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 22

73. dakikada Joao Pedro’nun kafa vuruşunu kaleci Orkun Özdemir zorlukla çeldi.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joao Pedro, sert vuruşunu kaleci Orkun kornere çeldi.

81. dakikada Namiq Alasgarov’un sert ve yerden şutunu son anda kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

90+3. dakikada Uğur Kaan Yıldız, ceza sahası içinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32.



Stat: Timsah Park

Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Oğuz Terzi xx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xxxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Luka Capan xxxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xxx, Thievy Bifouma xxx (Kubilay Sönmez dk. 75 xx), Burak Altıparmak xxx, Enver Cenk Şahin xxx (Namiq Alasgarov dk. 75 xx), Massimo Bruno xxx (Elton Acolatse dkm 84 ?), İsmail Yüksek xx (Hasan Ayaroğlu dk. 46 xx), Joao Pedro xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Vefa Temel, Yusuf Türk, Talha Yakın

Teknik Direktör: Mustafa Er

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Mustafa Eser xxx, Alim Öztürk xxx, Faruk Can Genç xxx (Emre Nefiz dk. 70 xx), Emre Gültekin xx (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 62 xx), Kartal Yılmaz xxx, Camara xx, Ajdin Hasic xxxx (Atakan Üner dk. 70 xx), Stefano Napoleoni xxx (Yacine Bammou dk. 70 xx), Antonio Mrsic xxx

Yedekler: Anıl Demir, Oğuzcan Çalışkan, Tomislav Glumac, Onur Ayık, Mustafa Karagöz, Oğuz Gürbulak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Luka Capan (dk. 25), Enver Cenk Şahin (dk. 61), Uğur Kaan Yıldız (dk. 90+3) (Bursaspor), Ajdin Hasic (dk. 42), Camara (dk. 59) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Erdem Uğurlu, Enver Cenk Şahin, Nicolas Zalazar (Bursaspor), Vrsajevic, Orkun Özdemir (Ümraniyespor)

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