Barış Manço nikah salonu yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak

Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırımlı çiftlere ve konuklarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüğü Barış MançoNikah Salonu tamamlandı. Çiftler, yaşamlarının en mutlu ‘evet’ini çok daha modern bir salonda diyecek.

Barış Manço Kültür Merkezi’ni baştan aşağı yenileyerek çok amaçlı bir tesise çevirecek olan Yıldırım Belediyesi, tesisin alt katına yeni bir nikah salonu kazandırdı. Çalışmaların nihayete erdiği Barış MançoNikah Salonu, düğün sezonunda vatandaşlara daha kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet verecek. 180 metrekarelik alandan oluşan nikah salonu, 110 kişilik nikah salonu ve kır bahçesiyle vatandaşların mutlu günlerine şahitlik edecek. Nikah salonunun yapım sürecini yakından takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mutlu çiftlere evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunmak istediklerini söyledi.

Mutlu insan, mutlu şehir

Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katında çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin ikinci ‘Uyumayan Kütüphanesi’ni gençlerimizin hizmetine sunmak adına gayretle çalışıyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi’mizin üst katındaki nikah salonumuzu kütüphanemize dahil edip zemin kata yeni bir nikah salonu kazandırdık. Nikâh merasimleri, insanların daima en özel hatırlamak isteyecekleri günlerden birisidir. Bizde insanlarımızın bu mutluluklarına katkı sağlamak için Barış MançoNikah Salonu’nu yeniden dizayn ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte kütüphanemizde devam eden çalışmaları tamamlayıp Yıldırımlıların hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.