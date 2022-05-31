Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)

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ÖLÜ SAYISI 2´YE YÜKSELDİ

Bursa´nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2´ye çıktı. Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-31 15:45:01



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