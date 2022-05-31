Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4)

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YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlamayla birlikte yangın çıkan fabrikadaki zarar, dronla görüntülendi. Aydın Toprak ile Ömer Coşgun isimli işçilerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 7 kişinin de yaralandığı patlamanın talaş kazanının yanında bulunan jeneratörden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken; UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-31 17:12:27



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