Öğrenci merkezi gün sayıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nde inşaatı devam eden öğrenci merkezini ziyaret etti.

birinci sınıflar ile birlikte, yüz yüze eğitime geçilmesiyle, geçen yıl kendi şehirlerinde kalan ikinci sınıf öğrencilerinin de Gemlik’e geldiğini, bundan dolayı kalacak yer arayışının arttığını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, mülkiyeti belediyeye ait olan daireleri, aylık 100 lira kira ile öğrencilere tahsis ettiklerini hatırlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu adımı ilk atanlardan olduklarını söyleyen Başkan Sertaslan, “Biz, öğrencilerimize tahsis ettiğimiz daireler ile barınma sorununa çözüm ürettik. Daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu da iki yeni yurt yapımı için ihaleye çıktı. Gemlik’te mevcut yurt kadar iki yurt daha yapılacak. Öğrencilerin barınma sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

Öğrenci merkezi projesiyle yerleşke içine 246 kişilik iki amfi, sosyal tesis ve kütüphane yapılıyor. Yapımın tamamlanmasıyla, yerleşkede artan öğrenci kapasitesine uygun, fiziki şartlarıyla daha sağlıklı eğitim alanlarına sahip ve öğrencilerin çok yönlü şekilde yaralanabileceği bir tesis ortaya çıkacak.

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