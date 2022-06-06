LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı

DHA

LGS sınavının ardından hava almak için gittiği ormanda mahsur kaldı


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından hava almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan Burak Pıtırkan (14), AFAD ekiplerince kurtarıldı.
LGS sınavına giren Burak Pıtırkan, aylardır yaşadığı stres ve yorgunluğu üzerinden atmak için merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda yürüyüş yapmaya gitti. Burada bir süre yürüyen Pıtırkan, havanın kararmasıyla birlikte bölgede bulunan su bendinin olduğu noktada mahsur kaldı. Dönüş yolunu karıştıran Pıtırkan, saat 21.00 sıralarında durumu ailesiyle paylaştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda aramakurtarma çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra Pıtırkan´a ulaştı. Ekipler, Pıtırkan´ı kurtarıp, ailesine teslim etti. Herhangi bir yarası bulunmayan Pıtırkan, AFAD ekiplerine sarılarak, teşekkür etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-06-06 00:22:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı Mahsur kaldığı su bendinden 2 saat sonra kurtarıldı Kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti
YEREL HABERLER LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur ...
Bursa'da balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı ...
Kestiği ağacın altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını ...
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken ...
Bursa'nın eşsiz lezzetleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Bursa'nın eşsiz lezzetleri görücüye çıktı
Zehirli denizanaları Gemlik kıyılarında görüldü
YEREL HABERLER Zehirli denizanaları Gemlik kıyılarında görüldü
Başkan Tanır, gönüllülerle birlikte çöp topladı
YEREL HABERLER Başkan Tanır, gönüllülerle birlikte çöp topladı
İnegöl’de Rafadan Tayfalı Çevre Şenliği
YEREL HABERLER İnegöl’de Rafadan Tayfalı Çevre Şenliği
Başkan Işık, istihdam için okul okul geziyor
YEREL HABERLER Başkan Işık, istihdam için okul okul geziyor
Orhangazi Kültür Merkezi'nde son rötuşlar
YEREL HABERLER Orhangazi Kültür Merkezi'nde son rötuşlar
Konserde sahneye tabut içinde çıktı
YEREL HABERLER Konserde sahneye tabut içinde çıktı
Bursa’nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır
YEREL HABERLER Bursa’nın buz hokeyi yıldızları şampiyonaya hazır
Çevre Günü’nde Bursa’dan yükselen imdat çığlığı
YEREL HABERLER Çevre Günü’nde Bursa’dan yükselen imdat çığlığı
Junioshow Fuarı 11 bini aşkın sektör profesyonelini ağırladı
YEREL HABERLER Junioshow Fuarı 11 bini aşkın sektör profesyonelini ...
Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar ...
Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"
YEREL HABERLER Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı ...
Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi alacak verecek meselesi yüzünden iki yeğenini öldüren amca ile olay sırasında yanında oldukları belirlenen 2 oğlunu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi ...
Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER Fasulye hasadı başladı
Üniversite adayları için en ciddi prova
YEREL HABERLER Üniversite adayları için en ciddi prova
Bursa'da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Bursa'da LGS heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.