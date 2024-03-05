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        Bursa'da iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı

        Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporu hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:01
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        Bursa'da iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
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        Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporu hazırlandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Nisan 2022'de gerçekleşen kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişilik heyetin kaleme aldığı ön rapor, başsavcılığa sunuldu.

        Raporda, geçen yıl hazırlanan Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu'nun bir bölümündeki "Muhtemel neden" başlığı altında "Üretici tavsiyelerine riayet edilmemesi, karbüratör hava yakıt karışımının fakir olması neticesinde motor performansının düşmesi ve motor gücünün hava aracını taşıyamaz hale gelmesi, bakım faktörü olarak uçağın düşme nedenlerinden biri olarak değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Bu yargıya motor inceleme raporuna göre varıldığı belirtilen ön raporda, üretici firmanın yetkili servisinin söz konusu motorda yaptığı incelemede 2/4 karbüratörün ayar vidasının 5 tur, 1/3 karbüratörün ayar vidasının 4 tur gevşek oldukları yönündeki tespiti aktarıldı.

        Araştırma ve inceleme raporunda, fakir çalışmanın motor performansını etkilemesi konusunun ana fabrikaya sorulacağı bilgisinin verildiği aktarılan ön raporda, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu karışım ayar vidasının sıkıldığında fakir karışım olacağı, gevşetildiğinde ise zengin karışım olacağı açık olarak belirtilmektedir. Dava konusu olaydaki durumda hava aracının motorunun fakir çalışmadığı zengin çalıştığı anlaşılmaktadır. Dolayısı yetkili servis firmasının karbüratörlerin fakir karışımda olduğu yönündeki değerlendirme hatalıdır."

        Ayrıca ön raporda, bu hatalı değerlendirmenin, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezinin yaptığı nihai değerlendirmeye de yansıdığı ve böylece raporun bu hatalı değerlendirmeyi içermesine yol açtığı bildirildi.

        Heyet tarafından sunulan ön raporda, dava konusu olay kapsamında denetime elverişli rapor hazırlayabilmek ve kusur durumunu değerlendirebilmek için hava motor inceleme raporunun, motoru üreten firmanın Avusturya'da bulunan ana fabrikasına gönderilerek, motorun zengin çalışmasının performans etkisi hakkında ve karbüratörlerle ilgili daha doğru ve kesin bilgilerin alınabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        - Olay

        Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokağı'nda iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüş, parçalanarak alev almıştı.

        Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

        Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde hasar meydana gelmişti.

        Soruşturma kapsamında, düşen uçağın ait olduğu sivil havacılık firmasının sahibi Yenal Ahmet T, uçak teknisyeni Mustafa K. ve başka bir sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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