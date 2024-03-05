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        Nilüfer Kadın Korosu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" konseri

        Bursa Nilüfer Kadın Korosu "Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:34
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        Nilüfer Kadın Korosu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" konseri
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        Bursa Nilüfer Kadın Korosu "Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Aysel Gürel yönetti.

        Gecede Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuara yer verildi.

        Konserde zaman zaman müzikseverlerin de eşlik ettiği eserler beğeni topladı.

        Gecenin sonunda şef ve koro Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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