Nilüfer Kadın Korosu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" konseri

Gecenin sonunda şef ve koro Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde zaman zaman müzikseverlerin de eşlik ettiği eserler beğeni topladı.

Gecede Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuara yer verildi.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu "Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi.

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