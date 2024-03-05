Bursa'da "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu perde açtı

Sibel Erdenk'in koreografisi ile sahnelenen oyun seyirci tarafından beğeni topladı.

Oyun, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan kahramanlık hikayeleri ve milli mücadele ruhunu konu aldı.

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