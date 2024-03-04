BakanKoca: Çanakkale Yenice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

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