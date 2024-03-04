Uludağ İhracatçı Birliklerinin şubat ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) şubat ayı ihracatının 3 milyar 232 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB, şubatta 3 milyar 232 milyon 887 bin dolarlık ihracata imza attı. UİB'in ocak ve şubat aylarındaki ihracatı ise geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 10 artışla 6 milyar 141 milyon 388 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ihracatı 2 milyar 692 milyon 532 bin dolar oldu. OİB'in ocak-şubat dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışla 5 milyar 98 milyon 454 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında 104 milyon 495 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise 209 milyon 235 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay 81 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ocak-şubat ihracatı da 150 milyon 671 bin dolara ulaştı.

Şubatta, 21 milyon 655 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ocak-şubat dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 42 milyon 16 bin dolar oldu.

Geçen ay 15 milyon 264 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de (UYMSİB) ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 31 milyon 875 bin dolarlık dış satıma imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin Şubat 2024 ihracatı da 317 milyon 564 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak küresel ekonomideki gelişmelerle pazarlardaki riskleri ve talepleri yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan ihracatı artırma yönündeki çalışmalarımız kapsamında sektörel ticaret heyetleri, sektör kurulu toplantıları gibi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.