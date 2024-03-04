Bursa'da 5 kaçak göçmen yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma uygulamasında Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, jandarma uygulamasında Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, dün gece İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında ara sokaklarda 5 kişiyi şüphelenerek durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
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