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        Bursa'da yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:15
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        Bursa'da yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri 5 kişiyi durdu.

        Yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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