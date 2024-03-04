Bursa'da yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.