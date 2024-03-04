Bursa'da motosiklet yangını kamerada

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde motosiklette çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü motosikletini yol ortasında bırakıp uzaklaştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar su kovaları ile motosikletteki yangını söndürmeye çalıştı.

Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 16 MB 1388 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı.

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