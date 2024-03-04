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        Bursa'da motosiklet yangını kamerada

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:16
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        Bursa'da motosiklet yangını kamerada
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 16 MB 1388 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücü motosikletini yol ortasında bırakıp uzaklaştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar su kovaları ile motosikletteki yangını söndürmeye çalıştı.

        Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde motosiklette çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

        Motosiklet yangın nedeni ile kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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