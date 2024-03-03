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        Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:31
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        Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amiri ekiplerinin, uyuşturucu madde satışı, temini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Sürdürülen çalışmalar neticesinde F.A'ya ait eve operasyon düzenlendi.

        Ev de yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirilirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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