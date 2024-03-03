Bursa'da kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kazaya karışan 2 otomobilden 1'inin savrularak çarptığı motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaralanmayan otomobil sürücüleri ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Burak A. (35) yönetimindeki 16 KIZ 50 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen İzzet Yiğit C. (25) yönetimindeki 16 PA 976 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 KIZ 50 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Abdullah D. (50) yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık (50) ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Palabıyık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Abdullah D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüleri Burak A. ve İzzet Yiğit C. polis ekiplerince gözaltına alındı.