Bursaspor - Bucaspor 1928: 0-2
STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk StadyumuHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Şafak NalbantoğluBURSASPOR: Deniz Aydın - Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Çağatay Yılmaz, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Mustafa Genç (Dk.
STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Şafak Nalbantoğlu
BURSASPOR: Deniz Aydın - Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Çağatay Yılmaz, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Mustafa Genç (Dk. 76 Hasan Sabri Karaca), Mehmet Çetin (Dk. 62 Berat Altındiş) Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan
BUCASPOR 1928: Korcan Çelikay - Doğan Can Otman, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 67 Yasin Öztekin), Mehmet Sak (Dk. 67 Ege Okka), Sefa Yılmaz, Emre Nefiz (Dk. 37 Osman Işıklı), Mehmet Erdem Uğurlu, Emir Bilgin (Dk. 79 Sadi Karaduman), Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk (Dk. 79 İsmail Haktan Odabaşı
GOLLER: Dk. 11 Erhan Çelenk, Dk. 85 Yasin Öztekin (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Hamza Baran Arıkan, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)
TFFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Bucaspor 1928'e 2-0 yenilerek kümede kalma şansını zora soktu.
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