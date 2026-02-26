Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        BEBKA, yeni yatırımcılara proje başı 301 milyon liraya kadar destek sağlayacak

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2. çağrı döneminde, bölgedeki yerel yatırımcılara proje başına 301 milyon liraya kadar destek sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:05
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında TR41 Bölgesi'ni oluşturan Bursa, Eskişehir ve Bilecik için belirlenen 2026 yılı yatırım konularına ilişkin değerlendirmeler tamamlandı.

        Bölgenin üretim gücünün daha ileri bir seviyeye taşınması, teknoloji yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların artırılması, ithal girdilerin yerli üretimle ikame edilmesi ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi hedefiyle başlatılan program kapsamında, yerel üreticiye sağlanacak destekler de netleşti.

        BEBKA tarafından yürütülen kapsamlı saha çalışmaları, sektör analizleri ve paydaş görüşmeleri doğrultusunda belirlenen yatırım başlıkları, bölgenin mevcut sanayi altyapısı ve stratejik öncelikleri esas alınarak oluşturuldu.

        Bursa için havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenlerinin üretimi, taşıtlarda soğutma sistemi parçaları, yüksek katma değerli teknik tekstil ürünleri ve fonksiyonel kumaş üretimi gibi alanlarda yatırımcılara destek sağlanacak.

        Eskişehir'e yönelik elektrikli ev aletlerine yönelik endüstriyel metal şekillendirme ile metal parça üretimi, havacılık sektörüne yönelik parçaların üretimi ve işlenmesi, raylı taşımacılık için demiryolu araçlarına ait parçaların üretimi veya test ve belgelendirme merkezi, tarım makineleri aksam ve parçalarının üretimi yatırımları destek kapsamında yer alacak.

        Bilecik için ise asgari 1000 küçükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, mermer atıklarından yüksek katma değerli ürün üretimi, meyve, sebze ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi, teknik seramik ürünleri üretimi yeni yatırım konuları belirlendi.

        Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği ile makine ve teçhizat alımlarına yönelik finansman destekleri sunulacak.

        Destek unsurlarına ilişkin ayrıntılar, Eskişehir'de 4 Mart'ta saat 10.30'da Eskişehir Sanayi Odası Hizmet Binası'nda, Bursa'da 5 Mart'ta saat 10.30'da BEBKA Ana Hizmet Binası'nda ve Bilecik'te 6 Mart'ta saat 14.00'te Bilecik Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak bilgilendirme toplantılarında yatırımcılarla paylaşılacak.

        - "301 milyon liraya kadar nakdi destek verilebiliyor"

        BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, AA muhabirine, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ikinci çağrı döneminin başladığını söyledi.

        Her il için belirlenen 4 yeni yatırım konusuna ciddi anlamda teşvikler verileceğini aktaran Bayram, "Programın amacı bölgelerin rekabet güçlerini artırmak, sektörlerin potansiyellerini değerlendirmek, yüksek istihdam sağlamak gibi hedeflerdir." dedi.

        Bayram, Bursa, Eskişehir ve Bilecik için 4'er yeni yatırım konusu belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu yatırımlarda çok ciddi anlamda teşvikler veriliyor. Yüzde 50 oranında yatırıma katkı oranıyla birlikte vergi indirimi sağlıyoruz. Bunun dışında yine gümrük vergisi istisnası, yatırım tutarının yüzde 15'ine kadar 301 milyon lira gibi bir nakdi destek veya yatırım tutarının yüzde 20'sine kadar faiz desteği veya kar payı destekleri oluyor. Yine sigorta primi, işveren hissesi destekleri de bu teşvik programı kapsamında yatırımcılara sunulacak imkanlar arasında yer alıyor. Proje başına verilen bir destek, yatırım tutarının yüzde 15'ine kadar, 301 milyon liraya kadar nakdi destek verilebiliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

