        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Yeşilay yardımıyla bağımlıkla mücadele edenlerin eserleri sergilenecek

        Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinden oluşan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi 3 Mart'ta ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin eserlerinden üçüncüsü hazırlanan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi, ​​​​​​​Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Sergi Salonu'nda izlenime sunulacak.


        Sergi, 6 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

