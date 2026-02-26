Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kar yağışı etkili oldu

        Bursa'nın şehir merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:57
        Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

        Kentin yüksek kesimlerindeki mahalleleri ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.

        Vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiye kullandı.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfır derece ölçüldüğü Bursa'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Bu arada Uludağ Kayak Merkezi'nde yağışın ardından kar kalınlığı 168 santimetreye ulaştı.

