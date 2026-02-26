Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Emekli öğretmene hayat veren komşusunun oğlu aileden biri oldu

        BURCU İNANIR - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Etem Demircan, böbreğini bağışlayan komşusunun oğlu ve çocuklarının arkadaşı Necmi Buldu'yu kendi evladı gibi görüyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 11:03
        Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Demircan'a 2013 yılında protein kaybı teşhisi konuldu.

        Yapılan tetkiklerin ardından kronik böbrek yetmezliği tanısı alan Demircan, 9 yıl tedavi gördü. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine diyalize başlayan Demircan için böbrek nakli süreci başlatıldı.

        Bu süreçte çocukluğundan beri tanıdığı komşusunun oğlu 38 yaşındaki Necmi Buldu, sosyal medyada yapılan çağrıyı görerek gönüllü donör oldu. 2022 yılında gerçekleştirilen başarılı nakille Demircan sağlığına kavuştu.

        İki çocuk babası Demircan, adeta kendisine yeniden hayat veren Buldu'yu büyük oğlu gibi görüyor.

        Demircan, AA muhabirine, nakil sürecinde Buldu'nun genç yaşı nedeniyle tereddüt yaşadığını söyledi.

        Buldu'nun yaşının genç olmasından dolayı nakli istemediğini anlatan Demircan, "Ben istemedim. Gençti, önünde uzun yıllar vardı ancak kendisi ısrar etti. 'Siz çağırmadınız, ben geldim.' dedi." ifadelerini kullandı.

        Demircan, Buldu'nun ailesinin de nakil için destek verdiğini belirterek, gerekli tıbbi ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından naklin özel hastanede gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Nakil öncesinde yaşam kalitesinin oldukça düştüğünü dile getiren Demircan, "Benim iki oğlum var. Necmi onlardan büyük olduğu için artık büyük oğlum o oldu. Bu yaşamıma onun sayesinde devam ediyorum." diye konuştu.

        - Böbreğini vermek için tereddüt etmedi

        Necmi Buldu ise üzerinde Demircan'ın hakkının büyük olduğunu anlatarak, evlilik sürecinde bile desteğini gördüğünü belirtti.

        İstanbul'da yaşarken sosyal medya üzerinden Demircan'ın böbrek nakline ihtiyacının olduğunu öğrendiğini ifade eden Buldu, "Tereddüt etmeden 'Geliyorum.' dedim. Etem hocayı ikna ederken biraz zorlandık. Ailemden müsaade aldım. Ailem anlayışla karşıladı. Etem hocayı ikna ettikten sonra süreçlere başladık." dedi.

        Buldu, organ bağışını insanlık görevi olarak gördüğünü belirterek, "İnsanın başına gelmeden sürecin zorluğu tam anlaşılmıyor. Bugün sağlıklıyım ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Organ nakli bekleyen çok hasta var. Herkesin bu konuda bilinçli olmasını isterim." şeklinde konuştu.

        Demircan'ın eşi Didem Demircan da uzun yıllar sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığını, organ bağışı konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlatarak, "Organların başka bir hayata can vermesi yaşam kalitesini değiştiriyor. Duyarlılığın artması çok önemli." ifadesini kullandı.

