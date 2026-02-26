Canlı
        Haberleri

        Orhaneli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Orhaneli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde gramaj, tarife ve hijyen denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.


        Denetimler kapsamında ekipler hijyen uyarılarını gerçekleştirirken, ramazan ayının gelmesiyle tezgahlarda yerini alan pidelerin gramajını da kontrol etti.

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, amaçlarının vatandaşın standartlara uygun ve güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

