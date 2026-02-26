Orhaneli'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Orhaneli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde gramaj, tarife ve hijyen denetimi yaptı.



Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.





Denetimler kapsamında ekipler hijyen uyarılarını gerçekleştirirken, ramazan ayının gelmesiyle tezgahlarda yerini alan pidelerin gramajını da kontrol etti.



Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, amaçlarının vatandaşın standartlara uygun ve güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

