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        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 01:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 02:29
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        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda C.Y. idaresindeki 16 PA 976 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada B.A'nın kullandığı 16 KIZ 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Savrulan otomobillerden biri Abdullah D. yönetimindeki 16 AAT 118 plakalı motosiklete vurdu.

        Kazada, sürücü Abdullah D. ile motosikletteki Önder Palabıyık (50) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Palabıyık, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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