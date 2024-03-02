Bursa'da park halindeki araçta baygın bulunan kişi hastanede öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baygın vaziyetteki sürücü Selahattin Güzel'i (63) Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalova-Bursa kara yolu, Orhangazi girişinde park halindeki 77 EA 496 plakalı hafif ticari araçta, sürücünün hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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