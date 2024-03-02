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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:54
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Öznur Tosun

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mustafa Cervatoğlu, Daudi, Mehmet Hacıoğlu)

        Halkbank: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel-Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

        Setler: 17-25, 27-29, 19-25

        Süre: 81 dakika (21, 33, 27)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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