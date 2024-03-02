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        Özgür Özel: Erdoğan'ın yerinde olsam bu adayı çeker alırım

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un seçimi kazanması halinde Gazze'ye insani yardımda bulunacağını söylediğini belirterek, "Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:05
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        Özgür Özel: Erdoğan'ın yerinde olsam bu adayı çeker alırım
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un seçimi kazanması halinde Gazze'ye insani yardımda bulunacağını söylediğini belirterek, “Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline” dedi. Özel, “Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek” diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Şubat'ta açılışına katıldığı CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl ve ilçe başkanlıklarının CHP'nin tarihine yakışır olmasına önem verdiğini söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe ve il binalarının görünür olmasını, partimize layık olmasını çok önemsiyorum. Çünkü boşuna söylenmiş bir söz değildir, babaevi. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Kuruluş tarihi olarak da 5 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'ni işaret etmektedir. Atatürk'ün kurduğu partinin ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları kendisine ve partimize layık olmak durumundadır. Bugün ilçe başkanımızı, yönetimini, önceki başkanlarımızı, yöneticilerini katkı sağlamışlar, teker teker kendilerine teşekkür etti. Ben de kutluyorum ve Bursalıları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmangazi'deki babaevine bir çayımızı içmeye davet ediyorum" dedi.

        'BAŞKAN OLSA İSTANBUL'UN FELAKETİ OLUR'

        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un İstanbul’un Fatih ilçesindeki İnsani Yardım Vakfı'nı (İHH) ziyaretinde yaptığı açıklamaya tepki gösteren Özel, "Dün Murat Kurum 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria'nın beklediğini söyledi. 31 Mart seçim sonuçlarından Gazze'nin umutlanacağını söyleyip, kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık. Bu kadar ucuz siyaset olmaz. Bir kez daha gördüm ki bu Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur. Böyle bir zihniyet olmaz. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze'deki çocuklara yardım yapamadık, mahcup olduk' diyor. Filistinli çocukları yardımına gidememenin sorumlusu hükümet diyor ki; 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz Filistinli çocuklara yardım edeceğim'. Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan ve bu kadar riyakarlıkla bir şey yapmaya çalışan ikinci bir belediye başkan adayı bırakın İstanbul'u, bırakın Marmara'yı, Türkiye'deki 1300 seçim bölgesinde yoktur. Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline" ifadelerini kullandı.

        Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31 Mart’ta kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek" dedi.

        Konuşmasının ardından SMA Tip-1 hastası olan 3 yaşındaki Havvanur Koca'nın teyzesini kürsüye davet eden Özel, Havvanur'un kampanyasına destek vererek çağrıda bulundu. Özel, konuşmasının ardından partisinin Manisa'da düzenleyeceği programa katılmak üzere kentten ayrıldı.

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