Bursa'da bu yıl 80 binin üzerinde Kuveytli turistin ağırlanması hedefleniyor

SİNAN BALCIKOCA - Her mevsim ziyaret edilen Uludağ'a, termal tesislere, kanyonlara ve doğal güzelliklere sahip Bursa'ya, bu yıl 80 binin üzerinde Kuveytli turistin gelmesi bekleniyor.

"Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden turistlerin ilgi gösterdiği kentin otellerinde geçen yıl 320 bini yabancı, 1 milyon 368 bin 163 misafir konakladı.

Çoğunlukla yaz mevsiminde gelen Orta Doğulu turistlerin uğrak yerleri arasında Ulucami, Hanlar Bölgesi, Uludağ, İnkaya Çınarı, Gölyazı, Kayhan Çarşısı, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Orhaneli ilçesindeki rafting parkuru yer aldı.

Bursalı turizmciler, geçen yıl 44 bin 400 kişinin geldiği Endonezya'nın ardından 40 bin 800 kişiyle ikinci sıradaki Kuveyt'ten daha fazla turist çekilmesi, geceleme sayısının artırılması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Kuveytli turizm acenteleriyle iş birliği yapan Bursalı firmalar, bu ülkeden 2024 yılında 80 binin üzerinde turist getirmeyi hedefliyor.

- "Kuveytliler Bursa'da olmaktan çok mutlular"

Bursa Turizm Yatırımcıları ve İş İnsanları Derneği Başkanı Doğan Sager, AA muhabirine, bu yıl kent turizminde hedefleri, geçen senelere göre yüksek tuttuklarını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi de olan Doğan Sager, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle turizmde yeni rotaların oluşturulduğunu belirterek, acenteleri Bursa'ya davet ederek yeni rotaları anlatmaya başladıklarını dile getirdi.

Bursa'nın turizmde hak ettiği değeri görmesi için çalıştıklarını vurgulayan Sager, şöyle devam etti:

"Partner acentelerimizden Bursa ile ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni rotaları da çok beğendiler. ​​​​​​​Firmamızın Kuveytli partneri 10 bin turisti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Bunların hepsinin uğrak yeri de Bursa olacak. En az 3-4 gece Bursa'da konaklayacaklar. Programları bu şekilde planladık. Bursa çok daha fazlasını hak ediyor. 2 yıl önce Kuveyt'ten gelen 70 bin misafiri otellerde ağırlamıştık. Bunun yanında kendi dairelerinde konaklayan Kuveytliler de vardı."

Kuveyt'in Bursa turizmi için çok önemli olduğunu anlatan Sager, bu ülkeden geçen yıla göre 2 kat fazla turisti ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sager, sonraki yıllarda bu sayının katlanarak artacağına inandıklarını dile getirerek "Kuveytliler Bursa'yı kendi evleri gibi görüyorlar. 1980'lerden beri Bursa'yı tercih ediyorlar. Bursa doğasıyla, tarihiyle, kendileri için bir cenneti temsil ediyor. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutlular." ifadelerini kullandı.

- "Türk halkı turistlerin ağırlama konusunda her zaman cana yakın"

Bursa'ya turist getiren Kuveytli seyahat firmasının sahibi Hüseyin Abbas Kasem de 1983'ten bu yana turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin turistik bölgelerine ve eğlence yerlerine ziyaretçi getirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu seneki hedefimiz yaklaşık 10 bin Kuveytli turistin Türkiye'deki turistik ve tarihi yerleri seyahat etmesidir. Ayrıca Türk halkının turistlerin ağırlama konusunda her zaman turistleri güler yüzle karşıladığını, cana yakın ve misafirperver olduğunu belirtmek isterim. Bu yıl planımız Türkiye'nin tüm turistik yerlerine yönelik seyahat programları düzenlemek. Kuveyt halkıyla, Türk halkıyla ve yetkililerle iletişim halinde olup iki ülkenin arasında her alanda işbirliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Kuveyt ve Türk halkına mutluluk ve başarılar diliyorum."