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        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik (2)

        'BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ İLE YAPACAĞIMIZ İŞ BİRLİĞİ KIYMETLİ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Çalı Kavşağı-Hasanağa Bağlantı Yolu'nun açılışını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:05
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        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik (2)
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        'BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ İLE YAPACAĞIMIZ İŞ BİRLİĞİ KIYMETLİ'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Çalı Kavşağı-Hasanağa Bağlantı Yolu'nun açılışını yaptı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank ve Emine Yavuz Gözgeç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve AK Parti Nilüfer Belediye başkan adayı Celil Çolak'ın da katıldığı törende konuşan Uraloğlu, "Buranın birinci etabını bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi iki ikinci etabını da bitirdik. Burada şu bizim için kıymetli. Büyükşehir Belediyesi ile bizim yapacağımız iş birliği, yol arkadaşlığı kıymetli. En güzel örneklerinden bir tanesini burada yaşıyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız iş birliği ile bu yolumuzu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip ve Bursa'mıza güzel hizmetler edeceğine inanıyorum" dedi.

        'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

        Yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Bursa'mızda daha ne lazım, dediğim gibi gelişen şehirde, büyüyen şehirde, ulaşımla ilgili yeni ihtiyaçlar var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bu anlamda, 2029 projeksiyonunda oturdu, Bursa'mızı çalıştı. Biz de bu anlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisine nasıl destek veririz diye istişareler ettik. Ve sonuçta da o projeleri sizlere hazırladı. Büyükşehir, birçok özellikle kamulaştırma problemini, imar problemini hallettiği ölçüde, biz de o şehrin ulaşımına, altyapısına, bakanlık olarak katkı sağlıyoruz, destek veriyoruz. Kuzey yoludur, güney yoludur, onlarla ilgili çalışmalardan başkanım bahsetti. 'Kamulaştırmaları bitirdik, bitirmek üzereyiz' dedi. 'İmar uygulamalarıyla bitirmek üzereyiz' dedi. Bunları yapınca bize de yolu yapmak düşüyor. O anlamda biz de üzerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, üzerimize düşeni yapacağız. Burada mutlaka, Kuzey Çevre Otoyolu'nu da mutlaka hayata geçireceğiz. Bursa'mız için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da inşallah Bursa'mıza hizmet edeceğiz. Bakın sadece buradaki hızlı tren projemizi bitirdiğimizde, Bursa'dan artık sadece 2 saat 15 dakikada hem Ankara'ya hem İstanbul'a gidebileceğiz. Dolayısıyla Bursa'mız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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