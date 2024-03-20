Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Şüphe üzerine T.A. (23), R.E.K. (20) ve İ.T'nin (24) bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

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