Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Şüphe üzerine T.A. (23), R.E.K. (20) ve İ.T'nin (24) bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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