Babası gibi kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

BURSA'dakardeşi Şaban Kurt'u (55) borç meselesi nedeniyle av tüfeği ile tarlada vurarak öldüren Selami Kurt (61), ilk duruşmada, "Elinde tüfek vardı. Silahı bana doğrultunca yanımda bulundurduğum av tüfeği ile ona ateş ettim. Kendisi yaralı halde şeftali bahçesinin arasına girip, kayboldu. Muhtarı arayıp, 'Şaban'ı vurdum. Beni jandarmaya teslim et' dedim. Şaban'ı öldürerek cinayet işlediğimi burada öğrendim, hakim bey" dedi. Şaban Kurt'un babasının da 31 yıl önce kardeşini aynı tarla da miras tartışmasında öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Olay, geçen yıl eylül ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, iddiaya göre borçları nedeniyle tefeciden ve arkadaşlarından para aldı. Selami Kurt, tefeciye olan borcunu ödemek için bu kez kardeşi Şaban Kurt'tan para alıp, borcunu kapattı. Bir süre sonra Şaban Kurt, parasını istemek için telefon açtı. Telefonlardan rahatsız olan Selami Kurt, olay günü şeftali bahçesinde karşılaştığı Şaban Kurt'a av tüfeği ile ateş etti. 2 çocuk babası Şaban Kurt, hayatını kaybetti. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi vurdum. Beni alıp, jandarmaya götür" dedi. Selami Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı.

'EN AZ 15-50 KEZ TELEFON İLE ARADI'

Selami Kurt hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Selami Kurt'un yargılanmasına başlandı. Olay günü alkol almak için kendisine ait şeftali bahçesine gittiğini söyleyen Selami Kurt, "Şaban, o gün beni en az 15-20 kez telefon ile aradı. Çoğu aramasına bakmadım. Akşam saatlerinde şeftali bahçemde alkol alırken yine telefon açtı. Görüştük, sonra da konuşmak için yanıma geldi. Elinde tüfek vardı. Silahı bana doğrultunca ben de o sırada, bahçemize zarar veren yaban hayvanlarını uzaklaştırmak için yanımda bulundurduğum av tüfeği ile ona ateş ettim. Kendisi yaralı halde şeftali bahçesinin arasına girip, kayboldu. Muhtarı arayıp, 'Şaban'ı vurdum. Beni jandarmaya teslim et' dedim. Muhtar da gelip, beni jandarmaya bıraktı. Şaban'ı öldürerek cinayet işlediğimi burada öğrendim, hakim bey. Amacım onu öldürmek değil, korkutmaktı. Üzgünüm, pişmanım" dedi. Duruşma ertelendi.

Diğer yandan Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un da 31 yıl önce engelli kardeşi Nurullah Kurt'u, aynı tarlada miras meselesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıkmıştı.