Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz (2)

'NESİLLERARASI İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) Huzurevi-Alzheimer Hizmet Birimleri Açılış Töreni'ne de katıldı. Konuşmasında, nesiller arası iletişiminin daha da güçlenilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Göktaş, “Evde bakım desteğimizle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Bu kapsamda, Bursa’da evde bakım yardımından 16 bin vatandaşımız faydalanmaktadır. Sosyal yaşam merkezlerimiz ve ücretsiz ulaşım imkanlarımızla, yaşlılarımızın sosyal hayata aktif katılımlarına destek oluyoruz. Böylece 7’den 77’ye nesiller arası iletişimin güçlenmesine, toplumda sevginin ve muhabbetin çoğalmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

'128 BİN YAŞLIMIZIN SOSYAL BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK’

2016 yılında başlatılan Yaşlı Destek Programı ile 8 yılda 88 bin haneden 128 bin yaşlının sosyal bakımlarının üstlenildiğini belirten Bakan Göktaş, “2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı ile yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarı ile 38 bin kapasiteli 458 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz. Bursa’da da 13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 umut evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz” diye konuştu.

‘UZMANLIK GEREKTİREN BAKIM SÜREÇLERİNDE SORUMLULUĞU PAYLAŞIYORUZ’

Alzhemir ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde, ailelerin sorumluluğunun paylaşılacağına dikkat çeken Göktaş, “500 kişilik kapasiteli merkezimizle, Bursa’mızın Darülacezesi olarak, gurur duyuyoruz. Toplam 200 kişi kapasiteli 112 odamızı, yaşlılarımızın hizmetine açtık. Merkezimizde, yaşlılarımızın yanı sıra 300 kişilik kapasiteyle hasta ve engellilere özel bölümler oluşturduk. Özellikle Alzheimer ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz” dedi.

'ETKİNLİKLERİMİZLE MİSAFİRLERİMİZİN YAŞAM BECERİLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alzheimer Bakım Merkezimiz ALBAM’da, hastalarımıza bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Bunun yanı sıra merkezimiz engelli vatandaşlarımız için de güvenli ve sevgi dolu bir yuva olmaya devam ediyor. 2022 yılında açılan Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezimiz (OBAM), hizmet alan kişilerin engel durumuna özel eğitimler de veriyor. Ayrıca spor ve sanat etkinlikleriyle, bedensel veya zihinsel bir engeli olan misafirlerimizin yaşam becerilerini artırmayı hedefliyor.”