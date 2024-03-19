Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yıl içerisinde 180 bin fidan toprakla buluşturulacak

        Bursa'da, 2023 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören 177 hektarlık orman arazisinde 180 bin fidan dikilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yıl içerisinde 180 bin fidan toprakla buluşturulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, 2023 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören 177 hektarlık orman arazisinde 180 bin fidan dikilecek.

        Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, 2018 yılında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda gazetecilerle bir araya geldi.

        Şimşek, Bursa'da meydana gelen yangınların ardından yapılan fidan dikim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Yangında zarar gören orman arazisinin amacı dışında kullanılmadığını söyleyen Şimşek, yanan alanların orman statüsüne kavuşması için ağaçlandırma ve fidan dikme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

        Çağışan Mahallesi'nde 2018'de çıkan yangında 36 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğünü söyleyen Şimşek, "Bu alan içerisinde arkadaşlar hızlı ve etkili müdahale ile bir gün içerisinde yangını kontrol altına aldılar. Hemen arkasından bu alanı tekrar orman olarak gelecek nesillere aktarılması, başka bir faaliyet ya da amaçla kullanılmaması için çalışmalara başladılar. Öncelikle yangından zarar gören ağaç ve ağaççıkları temizleyerek arazinin toprak işlemesini yaptılar. Ardından da fidan dikim çalışmaları başladı. Kısa süre içerisinde bu faaliyetleri bitirip aralık ayında toprağı fidanla buluşturdular." diye konuştu.

        Orman arazisine dikilen fidanların her yıl bakım ve kontrollerinin düzenli şekilde yapıldığını vurgulayan Esat Şimşek, şunları söyledi:

        "Toplam saha içerisinde 48 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bunun 15 bini tıbbi aromatik bitki. Saha içerisinde herhangi bir alanımız amacı dışında kullanılmadı. Türkiye ormanlarında da 1 metrekare dahi yanan alan başka bir amaç için kullanılmadı. Son 10 yıl içerisinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde 774 adet yangında, 2 bin 398 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın tamamında bahsettiğim faaliyetleri yerine getirdik. Bu alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Her sene bu alanlarda koruma kontrollerimizi ve fidanların bakımlarını yapıyoruz."

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sahasında 2023'te 76 farklı orman yangını çıktığını belirten Şimşek, "2023 yılında 76 adet yangın meydana geldi. Bu yangınlarda da 395 hektarlık alan zarar gördü. Şu ana kadar 2023 yılında çıkmasına rağmen 218 hektarlık alanda 265 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugünden sonra da 177 hektarlık alanda 180 bin fidanı yıl sonuna kadar toprakla buluşturarak tekrar ormanlaştıracağız. Bu sahaları gelecek nesillere sağlıklı olarak ulaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

        Şimşek, 2 helikopter, 55 arazöz, 12 su ikmal aracı, 19 iş makinesi, 75 teknik uzman ve 529 yangın işçisiyle orman yangınlarını önleme ve mücadele konusunda çalışmalara başladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu

        Benzer Haberler

        Sokak köpeğini süpürgesi ile kaşıyıp sevdi; temizlik personelinin o anları...
        Sokak köpeğini süpürgesi ile kaşıyıp sevdi; temizlik personelinin o anları...
        Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışında kon...
        Bakan Göktaş, Bursa'da huzurevi ve alzaymır hizmet biriminin açılışında kon...
        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bakan Göktaş: Mahalle Odaklı Kreş Modeli'nin yaygınlaştırılmasını çok önems...
        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açıl...
        Bakan Göktaş, Bursa'da "Yunuseli Aile Destek Merkezi ve Ana Kucağı"nın açıl...
        Harmancık'ta gerçekleşen geleneksel iftara 2 bin 500 kişi katıldı
        Harmancık'ta gerçekleşen geleneksel iftara 2 bin 500 kişi katıldı
        Esnaf iki kardeş, tütün yerine peçete sattığı iddiasıyla toptancıyı darbett...
        Esnaf iki kardeş, tütün yerine peçete sattığı iddiasıyla toptancıyı darbett...