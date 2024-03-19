Esnaf iki kardeş, tütün yerine peçete sattığı iddiasıyla toptancıyı darbetti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde perakende tütün satışı yapan İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarının içine peçete koyarak kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri toptancı Deniz D.’yi (45) farklı bir müşteri gibi buluşmaya çağırıp darbetti.

İnegöl’de perakende tütün satışı yapan İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., toptan ürün almak için ocak ayında Deniz D. (45) ile irtibat kurdu. Toptan tütün ticareti yapan Deniz D. ile buluşan kardeşler 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarını alıp işyerine götürdü. Bir süre sonra satış yapmak için çuvalları açan İbrahim A. ile kardeşi Aşık A., iddiaya göre çuvalların içindeki tütünlerin arasında çok sayıda peçete olduğunu fark etti. Dolandırıldıklarını anlayan iki kardeş, cep telefonu ile toptancı aramalarına rağmen ulaşamadı.

FARKLI MÜŞTERİ GİBİ BULUŞMA AYARLADILAR

Bir süre Deniz D.’ye ulaşamayan kardeşler bu kez başka bir cep telefonu numarasıyla farklı bir müşteri gibi arayarak irtibat kurdukları Deniz D.’ye, tütün alacaklarını söyleyip Bursa-Ankara Yolu Osmaniye Mahallesi mevkisinde bulunan boş bir alana çağırdı. Tütün satmak için alana gelen Deniz D., karşısında İbrahim A. ile kardeşi Aşık A.’yı göründe kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından İbrahim A. ile kardeşi Aşık A., Deniz D.’yi yakalayıp darbetti.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Darp sonucu yaralanan Deniz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim A. ile Aşık A. ise polis merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan Deniz D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İbrahim A. ile Aşık A.’nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.