Bakan Fidan, Bursa'da Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’in lansman programına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün Bursa’ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki Gençlik Buluşmasına katıldı. Gençlerle sohbet eden Bakan Fidan, Bursa’nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunun resmedildiği ve bugüne kadar 136 ülkeden ziyaretçileri ağırlayan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de gezdi. Bakan Fidan, dünyanın tam panoramik en büyük müzesinin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan bilgi aldı. Bursa’nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününün sanatsal olarak anlatıldığı müzenin, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eser olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a da müzeyi Bursa’ya kazandırdıkları için teşekkür etti.