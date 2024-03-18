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        Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon

        BURSA'dabir iş yerine yapılan baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:45
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        Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon
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        BURSA'dabir iş yerine yapılan baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi Erhan Tuncer (41), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı. İş yeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi. Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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