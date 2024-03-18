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        15 yıl hapisle yargılanan çakıyla yaralama sanığı mahkemede özür diledi, tahliye oldu

        BURSA'da, parkta içki içerken yanına oturup maddi sıkıntılar üzerine dertleştiği Kerem D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:50
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        15 yıl hapisle yargılanan çakıyla yaralama sanığı mahkemede özür diledi, tahliye oldu
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        BURSA'da, parkta içki içerken yanına oturup maddi sıkıntılar üzerine dertleştiği Kerem D.'ye (46), "Git karını çalıştır" dediği iddia edilen ve boğazına çakı saplayıp yaralayan Ali K. (55), 15 yıla kadar hapsi istenen davada tutuksuz yargılanacak. Duruşmada, arbedede kendisini korumaya çalışırken elindeki çakının Kerem D.'nin boğazına saplandığını söyleyen Ali K., "Kasıtlı olarak yaralamadım. Özür diliyorum" dedi. Mahkeme, sanığın, suç vasfının lehine değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar verdi.

        Olay, 2022 Ekim'de, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kerem D., alkol almak için parka gitti. Bankta oturan Kerem D.'nin yanına bir süre sonra Ali K. geldi. Kerem D., yanına oturan kişiyle birlikte içki içip dertleşti. Kerem D.'nin, borçları yüzünden maddi sıkıntıda olduğunu söylediği Ali K., iddiaya göre, kendisine, "O zaman git karını çalıştır" dedi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada Ali K., cebinden çıkardığı çakıyı Kerem D.'nin boğazına sapladı. Yaralı halde kaçan Kerem D., bir kafeye sığınıp yardım isterken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerem D., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği parkın bulunduğu sokakta yürüyen Ali K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Ali K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEK İÇİN BENDEN EV İSTEDİ'

        Hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali K., ifadesinde, "Kerem D.’yi hiç tanımıyorum. Aşırı alkollüydü. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Kendi kendine küfürler ederek, bana tekme ve yumrukla saldırdı. Anneme, babama küfürler savurup bana kafa attı. Ellerimle kendimi korumaya çalıştım, bu kez boğazımdan tuttu, gömleğimi yırttı. Çakı o anda elimdeydi, şahsa ben çakıyla vurmadım. Ben ellerimde kan olduğunu görünce, ambulans çağırdım ve olay yerine dönmedim" dedi.

        Ali K., "Ben kasıtlı olarak şahsı yaralamadım. Cezaevindeyken de kardeşime ulaşarak, şahısla ilgilenmelerini söyledim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim. Kerem D., bu olaydan sonra benden ev istedi. Şikayetini ancak bu şartla geri çekeceğini söyledi. Kendisinden de özür diliyorum" diye konuştu.

        '6,5 LİTRE KAN KAYBETMİŞİM'

        Kerem D. ise mahkemedeki ifadesinde Ali K.'yi ilk kez olay günü gördüğünü, alkol aldıkları sırada, geçim derdi hakkında konuşurken kendisine, "Paran yetmiyorsa karını da çalıştır" diye konuştuğunu söyleyerek, "Bir anda benimle kavga etmeye başladı. 'Benim burada başım belaya girecek' dedim. Torbamı alıp gidecekken, 6'ncı adımımda sanık bıçak çekti. O esnada benim arkamdaydı, kendisini göremiyordum, ben eve gidiyordum. Kanı görünce bir kafeye gidip yardım çağırdım. Etraftaki insanlar ambulans ve polisi çağırdılar, hastaneye kaldırıldım. Doktor beni görünce 'ex' olduğumu söyledi. Bilincim açıktı, konuşulanları duyuyordum. 6,5 litre kan kaybetmişim. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Daha sonra kalıcı olarak ses tellerimde, sol kulağımda ve sol kolumda felç oluştu. Kulağım duymuyor. Namusum, şerefim ve çocuğum üzerine yemin ederim sanığı tanımıyorum, önceden bir husumetim yoktur" dedi.

        'ÇAKI ARBEDEDE DENK GELMİŞTİR'

        Ali K.'nin avukatı Alper Kahraman ise müvekkilinin suç vasfının 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Müvekkilin doğrudan müştekiye yönelmiş herhangi bir kastının olmadığı açıktır. Fakat Kerem D.'nin müvekkilin üzerine saldırdığı ve bu sırada sanığın elinde bulunan çakının kendisini yaraladığı gözetildiğinde, müvekkilim Ali K.'nin yaralama kastı ile hareket etmediği görülmektedir. Çakının arbede esnasında müştekiye denk geldiği sabittir" diye konuştu.

        Yapılan 3'üncü duruşmada ara karar veren mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın müdahale edebileceği bir delilin kalmamış olması, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali nedeniyle Ali K.'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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