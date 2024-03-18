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        Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü yandı; o anlar kamerada

        ANADOLU Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları nedeniyle kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 04:10 Güncelleme: 18.03.2024 - 04:15
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        Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir adayının seçim minibüsü yandı; o anlar kamerada
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        ANADOLU Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı’nın seçim çalışmaları nedeniyle kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği araç yangını itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Kent Meydanı’nda bir etkinliğe katılan Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı’nın, seçim çalışmaları süresince kullandığı park halindeki minibüs bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören Subaşı ve etkinliğe katılan partililer itfaiyeye haber verirken, bir yandan da yangını büyümeden söndürmeye çalıştı. Ancak zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, alevler kısa sürede minibüsü sardı.

        Polis cadde üzerinde önlem alırken, araç çevresinde bulunanları meydana gelen patlamalar nedeniyle uzaklaştırdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

        CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

        Bu arada araçta çıkan yangın, partililer tarafından kaydedildi. Görüntü alınırken bir anda alevlerin otomobili sardığı ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği görüldü. Yaşanan patlamalar, çevrede bulunan partilileri de endişelendirdi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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