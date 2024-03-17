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        Bursaspor – Galatasaray: 65-81

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem SüerBURSASPOR İNFO YATIRIM: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10GALATASARAY EKMAS: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer , Mccormack 6, Göksenin Köksal 121'İNCİ PERİYOT: 17-21DEVRE: 31-433'ÜNCÜ PERİYOT: 48-63Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:45
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        Bursaspor – Galatasaray: 65-81
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Erhan Fürsel, Didem Süer

        BURSASPOR İNFO YATIRIM: Young 12, Neal 8, Michineau 11, Semih Erden 3, Berk Can Akın, Brown 7, Mutaf 12, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 10

        GALATASARAY EKMAS: Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 11, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 4, Bost 22, Cartwright 6, Efe Vatan 2, Yeboah 7, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer , Mccormack 6, Göksenin Köksal 12

        1’İNCİ PERİYOT: 17-21

        DEVRE: 31-43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-63

        Basketbol Süper Ligi'nin 23’üncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı 81-65 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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