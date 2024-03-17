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        Bursa halk eğitim merkezlerinin Gazze'ye gönderdiği yardım tırı yola çıktı

        Bursaİl Milli Eğitim Müdürlüğünce İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere yardım malzemesi yüklenen tır yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:44
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        Bursa halk eğitim merkezlerinin Gazze'ye gönderdiği yardım tırı yola çıktı
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        Bursaİl Milli Eğitim Müdürlüğünce İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere yardım malzemesi yüklenen tır yola çıktı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla yapılan üretimlerin ulaştırılması amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

        Gazze'de ağırlaşan kış şartlarıyla zor koşullarda yaşam mücadelesi veren halka destek olmak amacıyla halk eğitim merkezlerinde görevli idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin yardımıyla polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniyeden oluşan ihtiyaç malzemelerinin üretimi yapılıyor.

        Bursa'da üretimi tamamlanan polar battaniyeler ise paketlenerek Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanına gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa'daki halk eğitim merkezlerince Gazze'de yaşayanlar için yapılan üretim çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktardı.

        Halk eğitimi merkezlerinde öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin, Gazze'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara günlük kullanım malzemelerine yönelik üretimler yaptığını ifade eden Alireisoğlu, şunları kaydetti:

        "Halk eğitimi merkezlerimiz, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi kapsayan depremin ilk gününden itibaren yaptıkları üretimlerle hafızalarımızda yer edindiler. Gönüllü olarak yaptıkları üretim faaliyetleriyle adeta birer fabrika gibi çalışarak vakit kaybetmeden milli birlik ve beraberlik noktasında önemli bir rol üstlendiler. Bugün ise Gazze'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren halk için organize olmaları bizleri son derece mutlu ediyor. Gazze için yapılan üretim çalışmalarında üretimden paketlemeye kadar katkı sunan tüm kursiyer ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor emeği geçen herkesi kutluyorum. Bursa'dan dualarla tırımızı Filistin'e yolcu ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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