İnegölspor - İskenderunspor: 1-0
STAT:İnegöl ilçe HAKEMLER: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı YıldırımİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 60 Eren Emre Aydın) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk(Dk 71 Emir Özsoy), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 78 Muhammet Berkay Tekke), Ferhat Görgülü, Ömer GürİSKENDERUNSPOR A.
STAT:İnegöl ilçe
HAKEMLER: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı Yıldırım
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 60 Eren Emre Aydın) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk(Dk 71 Emir Özsoy), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 78 Muhammet Berkay Tekke), Ferhat Görgülü, Ömer Gür
İSKENDERUNSPOR A.Ş.: Ömercan Avcı, Eren Tokat, Ömer Kuşan, Göktan Işılak( Dk 85 Nurettin Korkmaz), Ergin Keleş( Dk 75 Mahmut Bilir), Turan Tuzlacık( Dk 46 Bertul Kocabaş), Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk, Onur Ural, Abdurrahman Canlı, Muhammed Demirci( Dk 58 Ahmet Sivri)
SARI KART: Nadir Çiftçi, Serhat Baştan(İnegölspor) Muhammed Demirci, Turan Tuzlacık, Bertul Kocabaş (İskenderun)
GOLLER: 6. Dk. Nadir Çiftçi (Pen)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti.
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