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        İnegölspor - İskenderunspor: 1-0

        STAT:İnegöl ilçe HAKEMLER: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı YıldırımİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 60 Eren Emre Aydın) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk(Dk 71 Emir Özsoy), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 78 Muhammet Berkay Tekke), Ferhat Görgülü, Ömer GürİSKENDERUNSPOR A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:40
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        İnegölspor - İskenderunspor: 1-0
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        STAT:İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı Yıldırım

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 60 Eren Emre Aydın) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk(Dk 71 Emir Özsoy), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 78 Muhammet Berkay Tekke), Ferhat Görgülü, Ömer Gür

        İSKENDERUNSPOR A.Ş.: Ömercan Avcı, Eren Tokat, Ömer Kuşan, Göktan Işılak( Dk 85 Nurettin Korkmaz), Ergin Keleş( Dk 75 Mahmut Bilir), Turan Tuzlacık( Dk 46 Bertul Kocabaş), Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk, Onur Ural, Abdurrahman Canlı, Muhammed Demirci( Dk 58 Ahmet Sivri)

        SARI KART: Nadir Çiftçi, Serhat Baştan(İnegölspor) Muhammed Demirci, Turan Tuzlacık, Bertul Kocabaş (İskenderun)

        GOLLER: 6. Dk. Nadir Çiftçi (Pen)

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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